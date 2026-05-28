A New York si è svolta una competizione tra pizzerie, con Mangieri che si è aggiudicato il primo posto. La vittoria ha confermato la posizione della città come protagonista nel settore. Tuttavia, altre città americane hanno ottenuto risultati significativi, superando New York nella categoria slice. La competizione ha coinvolto diversi ristoratori e località, evidenziando uno scambio di riconoscimenti tra le diverse aree del paese.

? Punti chiave Chi sono i ristoratori che hanno scalato il podio quest'anno?. Quali città americane hanno superato New York nella categoria slice?. Dove si terrà la cerimonia mondiale per premiare i vincitori?. Come si è spostata la competizione tra la costa Est e Ovest?.? In Breve Pizzeria Sei e Tony's Pizza Napoletana occupano il secondo posto ex aequo.. L'industrie Pizzeria di New York vince la categoria Pizza Slice 2026.. La premiazione mondiale 50 Top Pizza si terrà a Napoli il 15 settembre.. New York vanta 24 locali nella guida su 116 indirizzi totali analizzati.. La corona della miglior pizza statunitense torna a New York con il successo di Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri, premiata per la quarta volta consecutiva nella classifica 50 Top Pizza Usa 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pizza USA: New York trionfa ancora, Mangieri vince il tetto del podio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché TUTTI a NEW YORK fanno la FILA per la PIZZA da questo EX ALLENATORE

Notizie e thread social correlati

LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi trionfa davanti a Martin! Marquez fuori dal podioDurante il Gran Premio degli Stati Uniti del 2026, il pilota italiano ha ottenuto la vittoria, precedendo il collega di nazionalità britannica.

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi vince ancora ed è leader del Mondiale! Di Giannantonio sul podio, cade Bagnaia

Temi più discussi: New York di nuovo regina di '50 Top Pizza Usa'; 50 Top Pizza USA 2026: Una Pizza Napoletana a New York è la Migliore Pizzeria in USA per il 2026; 50 Top Pizza USA 2026: Una Pizza Napoletana in New York is the Best Pizzeria in the USA for 2026; Tokyo Style Pizza: la nuova tendenza tra Giappone e New York.

Pizza di New York a Brisbane reddit

New York di nuovo regina di '50 Top Pizza Usa'Nella battaglia tra East e West Coast per la miglior pizzeria degli Stati Uniti, New York ha di nuovo la meglio. Per la quarta volta consecutiva, 'Una Pizza Napoletana' di Anthony Mangieri si prende l ... ansa.it

New York si conferma capitale della pizza negli UsaLa miglior pizzeria degli Stati Uniti d'America è ancora a New York. Per il terzo anno consecutivo è salita sul podio più alto, 'Una Pizza Napoletana' di Anthony Mangieri, per il secondo posto ci si ... ansa.it