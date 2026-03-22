LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Bezzecchi vince ancora ed è leader del Mondiale! Di Giannantonio sul podio cade Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA Di seguito l’ordine d’arrivo: 1 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 30:19.760 2 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia +3.231 3 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +3.780 4 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati +4.089 5 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team Aprilia +8.403 6 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +8.918 7 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM +10.687 8 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +11.359 9 Johann Zarco LCR Honda Honda +12.907 10 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team Aprilia +16.370 11 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda +18. 🔗 Leggi su Oasport.it

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