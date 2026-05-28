Pizza sindaco il Pd si intesta la vittoria | Noi forza trainante
Il Partito Democratico si attribuisce la vittoria alle elezioni amministrative, affermando di essere la forza principale che ha influenzato l’esito. La dichiarazione sottolinea il ruolo centrale del partito nel risultato, senza specificare dettagli sulle percentuali o sui dati elettorali. La comunicazione si concentra sulla responsabilità attribuita al partito, senza riferimenti a eventuali altri soggetti coinvolti o a dinamiche specifiche della competizione elettorale.
Tempo di lettura: 2 minuti “ Il risultato delle elezioni amministrative, in particolare quello di Avellino città, rappresenta un dato estremamente significativo che evidentemente premia la chiarezza della proposta politica, il lavoro svolto sul territorio e la credibilità di una coalizione costruita attorno ad un progetto riconoscibile affidato ad una figura apicale che si caratterizza per serietà e sobrietà ”. Lo dichiara Marco Alaia, segretario provinciale del Partito Democratico di Avellino, commentando l’esito del voto amministrativo. “ La vittoria al primo turno di Nello Pizza – spiega Alaia – alla guida del campo progressista rappresenta un risultato straordinario, così come straordinario è il dato ottenuto dal Partito Democratico che raggiunge il 21%, confermandosi forza centrale e trainante della coalizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Sulle note di bella ciao i militanti del campo largo hanno accompagnato il nuovo sindaco di Avellino Nello Pizza nella centralissima piazza libertà. Quando mancano ormai un terzo delle schede da scrutinare è ormai certa la vittoria del candidato del Pd che si facebook
Ad #Avellino per sostenere Nello #Pizza a sindaco e le candidate e i candidati del PD, per scrivere una pagina nuova dopo i disastri provocati dalla destra. E poi nelle aree interne dell’Alta Irpinia, a #Castelfranci, dove sosteniamo Tony #Romano sindaco! #Sc x.com
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