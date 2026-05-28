Amministrative Alaia | Ad Avellino vince proposta chiara e credibile Pd forza trainante

A Avellino, la proposta politica più chiara e credibile ha ottenuto la maggioranza dei voti, con il Partito Democratico che si conferma forza trainante. Il segretario provinciale del partito ha commentato la vittoria, definendola un riscatto contro l’indistinto di un civismo considerato dannoso. La vittoria è stata evidente e ha segnato il risultato delle urne in questa tornata amministrativa.

Il segretario provinciale Dem: “La schiacciante affermazione di Pizza è il riscatto contro l’indistinto di un civismo dannoso. Importante il risultato raggiunto in tanti altri Comuni irpini che eleggono sindaci ed amministratori della nostra comunità”.L’analisi del voto secondo Marco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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