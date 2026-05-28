Il Partito Democratico afferma di aver avuto un ruolo decisivo nella vittoria alle elezioni amministrative, dichiarando di essere la forza trainante. La dichiarazione è stata rilasciata dopo i risultati delle consultazioni, senza specificare dettagli sui numeri o sui risultati complessivi. La comunicazione sottolinea il contributo del partito alla conquista del risultato, senza ulteriori precisazioni sulle alleanze o sugli altri protagonisti coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Il risultato delle elezioni amministrative, in particolare quello di Avellino città, rappresenta un dato estremamente significativo che evidentemente premia la chiarezza della proposta politica, il lavoro svolto sul territorio e la credibilità di una coalizione costruita attorno ad un progetto riconoscibile affidato ad una figura apicale che si caratterizza per serietà e sobrietà ”. Lo dichiara Marco Alaia, segretario provinciale del Partito Democratico di Avellino, commentando l’esito del voto amministrativo. “ La vittoria al primo turno di Nello Pizza – spiega Alaia – alla guida del campo progressista rappresenta un risultato straordinario, così come straordinario è il dato ottenuto dal Partito Democratico che raggiunge il 21%, confermandosi forza centrale e trainante della coalizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pizza sindaco, il Pd si intesa la vittoria: “Noi forza trainante”

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