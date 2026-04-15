Amministrative ad Avellino il PD si riunisce oggi per scegliere il candidato sindaco | in pole Nello Pizza
Il Partito Democratico di Avellino si riunisce questa sera presso la sede di Via Tagliamento per decidere il candidato sindaco che si presenterà alle elezioni amministrative di maggio. La riunione si concentra sulla scelta del nome da sostenere, con Nello Pizza tra i favoriti. La decisione finale sarà presa al termine dell'incontro, senza ulteriori dichiarazioni ufficiali prima della riunione.
Il PD di Avellino si riunisce questa sera, presso la sede della segreteria provinciale di Via Tagliamento, per trovare un accordo decisivo sul nome del candidato sindaco che correrà alle prossime elezioni amministrative del capoluogo irpino, in programma a maggio. PD Avellino, oggi la direzione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Avellino, Pd in cerca del candidato sindaco. Pizza: «Non sono il candidato, ma mai dire mai»
Leggi anche: Pd Avellino, direzione rinviata a mercoledì: il partito cerca ancora il suo candidato sindaco
Altri aggiornamenti
Argomenti più discussi: Ad Avellino il campo largo traballa, il centrodestra non si unisce; Todisco fa due passi avanti, la base è per Giordano. Pizza possibile svolta; Avellino, Pd in cerca del candidato sindaco. Pizza: Non sono il candidato, ma mai dire mai; Effetto domino Giordano, se la vittoria passa dal teorema del civismo sano.
Avellino, rinviata la direzione provinciale del PD: Pizza per superare il caosRinviata ad horas la direzione provinciale del Partito democratico nel disperato tentativo di individuare un nome unitario per la guida del centrosinistra. Altre quarantotto ore di ... ilmattino.it
Il Pd accerchiato tra Nello Pizza e Walter Giordano #pd #avellino #comunali #politica #centrosinistra #telenostra - facebook.com facebook