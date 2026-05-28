Pizza Park 2026 | il grande villaggio del gusto sul lungomare di Portici apre i battenti

Notizia in breve

Dal 28 maggio al 3 giugno 2026, sul lungomare di Portici si tiene l’edizione 2026 di Pizza Park, un evento dedicato alla pizza. Sono coinvolte 18 pizzerie storiche e sono presenti aree dedicate a persone con esigenze alimentari specifiche, come quelle gluten-free. L’evento comprende anche grandi eventi gratuiti che si svolgono sul mare.