Pizza Park 2026 | il grande villaggio del gusto sul lungomare di Portici apre i battenti
Dal 28 maggio al 3 giugno 2026, sul lungomare di Portici si tiene l’edizione 2026 di Pizza Park, un evento dedicato alla pizza. Sono coinvolte 18 pizzerie storiche e sono presenti aree dedicate a persone con esigenze alimentari specifiche, come quelle gluten-free. L’evento comprende anche grandi eventi gratuiti che si svolgono sul mare.
Il Pizza Park torna sul lungomare di Portici dal 28 maggio al 3 giugno 2026: 18 pizzerie storiche, aree gluten-free e grandi eventi gratuiti sul mare. L’eccellenza della tradizione gastronomica campana si trasferisce a due passi dal mare per dare vita a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Prende il via la terza attesissima edizione delPizza Park, la kermesse interamente dedicata al piatto simbolo di Napoli che quest’anno promette di battere ogni record precedente. La splendida cornice delParco a Mare,sul litorale porticese, si trasforma per sette giorni consecutivi in un gigantesco laboratorio a cielo aperto, dove residenti, turisti e appassionati possono gustare le creazioni dei più grandi maestri dell’impasto, unendo l’amore per il cibo al fascino unico del Golfo. 🔗 Leggi su 2anews.it
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