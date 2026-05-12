Pizza Park sul Lungomare di Portici 18 maestri pizzaioli e le eccellenze della filiera campana

GRVN Company S.r.l. e Erre Erre Eventi ETS hanno annunciato la terza edizione di Pizza Park, che si svolgerà dal 28 maggio al 3 giugno 2026 nel Parco a Mare sul Lungomare di Portici. L'evento vedrà la partecipazione di 18 maestri pizzaioli e delle eccellenze della filiera campana. La manifestazione si svolgerà presso lo spazio di 18 metri quadrati dedicato alla pizza.

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