Pizza Park sul Lungomare di Portici 18 maestri pizzaioli e le eccellenze della filiera campana
GRVN Company S.r.l. e Erre Erre Eventi ETS hanno annunciato la terza edizione di Pizza Park, che si svolgerà dal 28 maggio al 3 giugno 2026 nel Parco a Mare sul Lungomare di Portici. L'evento vedrà la partecipazione di 18 maestri pizzaioli e delle eccellenze della filiera campana. La manifestazione si svolgerà presso lo spazio di 18 metri quadrati dedicato alla pizza.
GRVN Company S.r.l., con il supporto organizzativo di Erre Erre Eventi ETS, annuncia ufficialmente la terza edizione di Pizza Park, in programma dal 28 maggio al 3 giugno 2026 presso il Parco a Mare del Lungomare di Portici. Nata nel 2023 come scommessa sul territorio, la manifestazione si è.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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