Calabria Pizza Fest | il Lungomare Falcomatà si trasforma nel villaggio del gusto
Dal 29 maggio al 2 giugno, il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria ospiterà la prima edizione del “Calabria Pizza Fest”. L’evento si svolgerà per cinque giorni, trasformando la zona in un villaggio dedicato alla pizza, alla musica e alla convivialità. Durante questa manifestazione, sarà possibile scoprire diversi modi di interpretare questa specialità culinaria, con stand e attività dedicate. La manifestazione mira a offrire un'esperienza coinvolgente per visitatori di tutte le età, in un contesto all’aperto e vivace.
Cinque giorni per scoprire un nuovo modo di intendere la pizza: dal 29 maggio al 2 giugno il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria si trasformerà nel cuore pulsante del gusto, della musica e della convivialità con la prima edizione del “Calabria Pizza Fest”, il grande villaggio in cui la pizza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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