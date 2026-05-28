È stata depositata in Parlamento una nuova legge elettorale con un sistema proporzionale. La proposta riduce il peso del centro e punta a garantire maggiore stabilità di governo. La discussione si concentra sull’equilibrio tra rappresentanza e governabilità, con un focus sulla distribuzione dei seggi e sulle modalità di assegnazione. La legge è attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari, senza ancora essere approvata.

Proporzionalissimo. Nel pieno del dibattito sulla nuova legge elettorale, alimentato anche dal deposito dell’ultimo testo in Parlamento, torna centrale il tema dell’equilibrio tra rappresentanza e governabilità. Il meccanismo del premio di maggioranza, le soglie previste e il rapporto sempre più stretto tra Camera e Senato stanno riaprendo una discussione che accompagna la politica italiana da almeno trent’anni. Rinfocolata dopo l’esito referendario. Per capire quali possano essere gli effetti istituzionali e politici della proposta, Formiche.net ne ha parlato con Alfonso Vuolo, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università Federico II di Napoli. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Più stabilità, meno spazio al centro. La nuova legge elettorale secondo Vuolo

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