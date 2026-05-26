Sondaggio su legge elettorale | con Stabilicum al centro destra 40 seggi in più
Secondo un sondaggio condotto dall’Istituto “Only Numbers”, il centrodestra con Stabilicum al suo interno avrebbe 40 seggi in più rispetto ad altri schieramenti. L’indagine è stata commissionata per una trasmissione televisiva e si basa su dati raccolti recentemente. La differenza di seggi si riferisce alla composizione attuale delle assemblee elettorali. Non sono stati forniti dettagli sul metodo di raccolta o sulla rappresentatività del campione.
Con lo Stabilicum il centro destra otterrebbe, tra Camera e Senato, 40 seggi in più rispetto all’ipotesi che si andasse a votare con le regole attuali, il Rosatellum.È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’Istituto Only Numbers (Ghisleri) per la trasmissione “Porta a Porta”. Nell’ ipotesi in cui si andasse a votare con l’attuale legge elettorale (”Rosatellum”) il centrodestra, senza Vannacci, otterrebbe 197 seggi alla Camera contro 179 del “campo largo”, senza Azione. Al Senato, invece, sarebbe il centrodestra in vantaggio con 97 seggi contro i 94 del “campo largo”. In particolare Fdi, alla Camera avrebbe 74 seggi, la FI 22, Lega 21ai quali si aggiungerebbero 80 seggi uninominali di coalizione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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