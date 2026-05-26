Sondaggio su legge elettorale | con Stabilicum al centro destra 40 seggi in più

Notizia in breve

Secondo un sondaggio condotto dall’Istituto “Only Numbers”, il centrodestra con Stabilicum al suo interno avrebbe 40 seggi in più rispetto ad altri schieramenti. L’indagine è stata commissionata per una trasmissione televisiva e si basa su dati raccolti recentemente. La differenza di seggi si riferisce alla composizione attuale delle assemblee elettorali. Non sono stati forniti dettagli sul metodo di raccolta o sulla rappresentatività del campione.