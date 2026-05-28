Un pitone birmano di grandi dimensioni è stato catturato nelle Everglades, in Florida, dopo oltre un’ora di lotta. La cattura è avvenuta nella vegetazione fitta e nell’acqua bassa delle paludi, dove il serpente era stato localizzato. La lotta ha coinvolto più persone e si è protratta per più di sessanta minuti. Il pitone, descritto come capace di ingoiare un uomo intero, è stato infine bloccato e preso in custodia.

Nelle Everglades, in Florida, un enorme pitone birmano è stato catturato dopo quella che chi lo ha affrontato ha descritto tutto come una vera e propria lotta nella vegetazione fitta e nell’acqua bassa delle paludi. Come riportato da Il Messaggero, per bloccarlo è servita più di un’ora di lavoro nella palude, in condizioni tutt’altro che semplici. Le immagini diffuse sui social da Elliott Totten, responsabile dell’intervento, mostrano la difficoltà dell’operazione e le dimensioni del rettile. Un esemplare particolarmente grande, capace secondo gli esperti di raggiungere dimensioni tali da poter ingoiare anche animali di grande taglia. Come... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Più di un’ora di lotta nella palude per catturarlo: bloccato il pitone gigante che “può ingoiare un uomo intero”

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