Tenta di ingoiare gli involucri di cocaina per evitare l' arresto | bloccato dalla Polizia

Un diciottenne albanese è stato arrestato a Foligno dalla Polizia di Stato per aver tentato di ingerire involtini di cocaina per evitare l’arresto. Gli agenti hanno notato l’uomo che cercava di nascondere la droga e, nel tentativo di disfarsene, ha cercato di ingoiare gli involucri. L'intervento delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare il giovane e di sequestrare la sostanza stupefacente.

Vede la Polizia e tenta di nascondere la droga ingoiando gli involucri. Un diciottenne albanese è stato arrestato in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato di Foligno per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Gli agenti hanno pattugliato la zona di Ponte San Magno, dove.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Getta droga e scappa: arrestato dalla polizia Notizie correlate Napoli, a spasso per il centro storico con 22 involucri di cocaina: 45 enne arrestata dalla Polizia di StatoLa donna è stata sorpresa dai Falchi della Squadra Mobile che hanno trovato cocaina e bilancino di precisione Napoli. Salerno, tenta di introdurre droga in carcere per il figlio detenuto: bloccato dalla polizia penitenziariaHa tentato di introdurre droga nel carcere di Fuorni, a Salerno, per consegnarla al figlio detenuto, ma è stato scoperto dagli agenti della polizia...