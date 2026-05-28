Più di mille studenti protagonisti della festa finale di Educazione alla Campagna Amica

Oltre mille studenti hanno partecipato questa mattina alla festa finale di Educazione alla Campagna Amica 20252026, svoltasi in una piazza Cavalli affollata di colori e entusiasmo. Il progetto, promosso da Coldiretti Emilia Romagna, Coldiretti Piacenza, Donne Coldiretti e Coldidattica, ha concluso il percorso formativo dedicato all'agricoltura e alla tutela del territorio. La manifestazione ha visto la partecipazione attiva degli studenti, con attività e momenti di condivisione.

Una piazza Cavalli gremita di entusiasmo, colori e partecipazione ha salutato questa mattina, giovedì 28 maggio, il gran finale del progetto di Educazione alla Campagna Amica 20252026, il percorso promosso da Coldiretti Emilia Romagna, Coldiretti Piacenza, Donne Coldiretti e Coldidattica che, da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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