A Napoli si sono svolti incontri rivolti a circa mille studenti per parlare di finanza personale e dei pericoli del gioco d’azzardo online. Le lezioni mirano a insegnare ai giovani come affrontare le questioni finanziarie quotidiane e riconoscere i rischi di una gestione poco consapevole del denaro. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per una maggiore responsabilità nelle scelte economiche.

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© Lifeandnews.it - Giovani, finanza e rischio ludopatia: a Napoli mille studenti a scuola di educazione finanziaria

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