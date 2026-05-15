Educazione stradale oltre mille studenti diventano ricercatori di sicurezza nel nome di Alice

Il salone comunale di Forlì ha ospitato l'atto finale della quattordicesima edizione del Progetto Ies (Insieme per l’Educazione Stradale), un'iniziativa che ha saputo trasformare la prevenzione stradale in un percorso di cittadinanza attiva. Quest'anno la manifestazione ha raggiunto numeri da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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