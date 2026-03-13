Sicurezza sul lavoro | rafforzati i corsi di formazione per i giovani I dettagli

Nella giornata di oggi si è svolto presso Palazzo Giulio d’Este un tavolo di coordinamento presieduto dal prefetto, dedicato a migliorare la formazione sulla sicurezza sul lavoro rivolta ai giovani. L'incontro ha coinvolto rappresentanti istituzionali e ha avuto come obiettivo il rafforzamento della cultura della prevenzione e della legalità tra gli studenti delle scuole superiori. Sono stati discussi metodi e iniziative per promuovere la consapevolezza sui rischi nei luoghi di lavoro.

Cultura della prevenzione e della legalità tra gli studenti delle superiori. Si è tenuto presso Palazzo Giulio d’Este, presieduto dal prefetto, un tavolo di coordinamento volto a rafforzare la sinergia istituzionale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le istituzioni presenti hanno espresso con forza la volontà di non limitare la sicurezza a un mero adempimento normativo, ma di valorizzarla come un vero e proprio cambio culturale. L’obiettivo condiviso è far sì che i ragazzi delle scuole superiori possano entrare nel mondo del lavoro non solo informati sui rischi, ma pienamente consapevoli dei propri diritti e doveri. L'Inps ha già sperimentato con successo un progetto a livello regionale per diffondere la cultura previdenziale tra gli studenti, attraverso interventi mirati e l'attivazione di percorsi di stage. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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