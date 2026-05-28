Una piscina coperta in Valnestore? Forse un giorno, ma non così. Dibattito politico sul futuro delle piscine intercomunali di Tavernelle dopo il voto contrario della maggioranza all’ordine del giorno presentato da "Civica Piegaro". I consiglieri di opposizione Roberto Pinzo e Francesca Peltristo hanno espresso forte amarezza, definendo la decisione una "bocciatura superficiale" a una proposta che chiedeva solo di verificare la fattibilità di coprire l’impianto per renderlo fruibile tutto l’anno attraverso l’accesso a bandi nazionali. A delineare le ragioni del no è stato l’intervento del sindaco Roberto Ferricelli, che ha dettagliato i limiti strutturali ed economici emersi dalle valutazioni dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piscine di Tavernelle, le ragioni del "no" del sindaco Ferricelli

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