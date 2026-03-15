Castel San Giorgio grande partecipazione al dibattito sul referendum Le ragioni del SÌ – Le ragioni del NO

Sabato sera a Castel San Giorgio si è tenuto un incontro pubblico nella sala convegni di Villa Calvanese, dedicato al dibattito sul referendum. L’evento ha visto una vasta partecipazione di cittadini interessati a discutere le motivazioni a favore e contro le proposte in votazione. Durante l’incontro sono state ascoltate le diverse opinioni e argomentazioni presentate dai relatori e dal pubblico presente.

Si è svolto con grande partecipazione l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del SÌ – Le ragioni del NO”, tenutosi sabato sera presso la sala convegni di Villa Calvanese a Castel San Giorgio.Alla manifestazione hanno preso parte circa 200 persone, con la sala gremita in ogni ordine di posto, a testimonianza della forte attenzione e della voglia di confronto che anima la comunità locale sui temi di interesse pubblico.Nel corso della serata si sono confrontati l’Avv. Carlo Spinelli e l’Avv. Luigi Lupone per le ragioni del SÌ, e il Dott. Giuseppe Alfano e il Dott. Andrea Donato per le ragioni del NO, offrendo ai cittadini presenti l’opportunità di ascoltare e approfondire le diverse posizioni in vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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