Riforma della giustizia le ragioni del Sì e le ragioni del No | confronto di Biesse

L'associazione culturale Bene Sociale Biesse organizza un dibattito pubblico sulla riforma della giustizia, intitolato

La discussione sarà moderata dalla giornalista Cristina Cortese e introdotta dalla presidente nazionale e fondatrice di Biesse Bruna Siviglia. L'evento sarà anche un'occasione per coinvolgere gli studenti del polo tecnico Marconi Zanotti Siderno Locri presenti con la professoressa Anna Valentini e il preside Gaetano Pedullà, per promuovere la cultura della legalità e della partecipazione attiva nella società. Saluti Istituzionali del dott Francesco Scopelliti Direttore del Giornale online In Cammino.

