Piscina yoga e palestre all' aperto | la nuova vita estiva del Kora Beach all' Idroscalo
Dal 1° giugno al 31 luglio, Kora Beach all'Idroscalo offre lettini, palestra all'aperto, piscina e sessioni di yoga. La struttura si presenta come una nuova proposta estiva con spazi aperti dedicati al relax e all’attività fisica. L’area è allestita con attrezzature per l’allenamento e zone dedicate alla pratica dello yoga. L’ingresso è consentito durante tutto il periodo indicato, con accesso alle diverse aree del lido.
Lettini, palestra all'aperto, piscina e yoga: Kora Beach, il lido all'interno dell'Idroscalo, si veste di Sephora dal 1° giugno al 31 luglio. Per gran parte dell'estate la spiaggia di Milano accoglierà chi cerca fresco e relax dal caldo cittadino con una piscina, lettini singoli e cabana private. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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