Piscina yoga e palestre all' aperto | la nuova vita estiva del Kora Beach all' Idroscalo

Notizia in breve

Dal 1° giugno al 31 luglio, Kora Beach all'Idroscalo offre lettini, palestra all'aperto, piscina e sessioni di yoga. La struttura si presenta come una nuova proposta estiva con spazi aperti dedicati al relax e all’attività fisica. L’area è allestita con attrezzature per l’allenamento e zone dedicate alla pratica dello yoga. L’ingresso è consentito durante tutto il periodo indicato, con accesso alle diverse aree del lido.