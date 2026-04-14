Il 25 aprile 2026, l’Idroscalo di Milano ospiterà una giornata dedicata alla Festa della Liberazione, con eventi che coinvolgeranno diverse attività. Saranno presenti momenti di yoga e lezioni di tango, insieme a iniziative in stile vintage. La giornata si svolgerà all’aperto, con l’obiettivo di offrire un’occasione di incontro e di celebrazione per la comunità locale.

Il 25 aprile 2026, l’area dell’Idroscalo di Milano ospiterà una serie di eventi dedicati alla celebrazione della Festa della Liberazione, proponendo un percorso che intreccia sostenibilità, musica e tradizioni coreutiche. La giornata prevede un programma diversificato che spazierà dal mercato del riuso alle sessioni di benessere fisico, culminando con un appuntamento dedicato al tango sulla pedana galleggiante tra le ore 17:00 e le 20:30. Sostenibilità e benessere: il cuore pulsante del Remira Market. Dalle 10:30 fino alle 20:30, i visitatori potranno esplorare il Remira Market, un polo di aggregazione che punta sulla ricerca di articoli vintage, second hand e prodotti creativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, il 25 aprile all’Idroscalo: tra vintage, yoga e tango

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