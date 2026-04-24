La nuova piscina Argelati | 28 milioni per trasformarla in un rifugio aperto tutto l' anno

È stato annunciato un intervento di 28 milioni di euro per la riqualificazione della piscina Argelati, che diventerà un centro aperto tutto l'anno. La struttura, finora utilizzata principalmente come solarium stagionale, sarà trasformata in un polo multifunzionale dedicato ad attività civiche, sociali e sportive. L’obiettivo è creare un punto di riferimento che favorisca l’integrazione tra il centro e le zone periferiche della città, mantenendo aperto l’impianto anche durante i mesi freddi.

Non più solo un “solarium” estivo per i mesi caldi, ma un polo civico, sociale e sportivo attivo 365 giorni l'anno, capace di dialogare con il quartiere e di abbattere le barriere tra centro e periferia. È questo il volto della nuova Piscina Argelati emerso durante la commissione congiunta sport.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Nuova vita per la Piscina Argelati: 28 milioni per riaprirla. Ecco come diventeràSi è concluso martedì 7 aprile, con l’ultimo incontro di restituzione, il percorso partecipativo “Immaginiamo insieme il futuro della piscina... Piscina Argelati, quattro incontri coi cittadini per decidere come sarà. Pronti fino a 28 milioniPartirà a fine febbraio il “percorso di partecipazione” per individuare le caratteristiche che avrà la nuova piscina Argelati, che verrà... Panoramica sull’argomento Si parla di: Milano addio al degrado a Stadera | nasce un nuovo parco di 2.500 mq. La nuova piscina Argelati: 28 milioni per trasformarla in un rifugio aperto tutto l'annoTerminato il percorso partecipativo, ecco i risultati. Integrazione coi parchi della zona e attività culturali e sociali ... milanotoday.it Piscina Argelati, Milano disegna il futuro: oltre 500 cittadini coinvolti nella rinascitaPiscina Argelati: oltre 500 cittadini coinvolti per una riqualificazione pubblica, inclusiva e attiva tutto l’anno a Milano. milanosportiva.com