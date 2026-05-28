Pisano confermato alla presidenza dell' Asi di Avellino | Priorità ai lavoratori Asidep e alle infrastrutture industriali

Notizia in breve

Il consiglio di amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Industriali di Avellino ha riconfermato Pasquale Pisano come presidente. La decisione è stata presa con una maggioranza schiacciante. Pisano ha dichiarato che le sue priorità includono il sostegno ai lavoratori Asidep e lo sviluppo di infrastrutture industriali.