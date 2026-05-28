Pisano confermato alla presidenza dell' Asi di Avellino | Priorità ai lavoratori Asidep e alle infrastrutture industriali

Da avellinotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consiglio di amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Industriali di Avellino ha riconfermato Pasquale Pisano come presidente. La decisione è stata presa con una maggioranza schiacciante. Pisano ha dichiarato che le sue priorità includono il sostegno ai lavoratori Asidep e lo sviluppo di infrastrutture industriali.

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Pasquale Pisano rimane dov'era. Il consiglio di amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Industriali di Avellino lo ha riconfermato presidente con la stragrande maggioranza dei voti. I sindaci irpini hanno trovato la quadra sul suo nome.Il sindaco di San Martino Valle Caudina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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