Pisano confermato alla presidenza dell' Asi di Avellino | Priorità ai lavoratori Asidep e alle infrastrutture industriali
Il consiglio di amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Industriali di Avellino ha riconfermato Pasquale Pisano come presidente. La decisione è stata presa con una maggioranza schiacciante. Pisano ha dichiarato che le sue priorità includono il sostegno ai lavoratori Asidep e lo sviluppo di infrastrutture industriali.
Pasquale Pisano rimane dov'era. Il consiglio di amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Industriali di Avellino lo ha riconfermato presidente con la stragrande maggioranza dei voti. I sindaci irpini hanno trovato la quadra sul suo nome.Il sindaco di San Martino Valle Caudina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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