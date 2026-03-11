Asi Caserta ipotesi Gatto candidato alla presidenza in quota centrosinistra

Si avvicina l’assemblea dell’Asi di Caserta prevista per il 19 e 20 marzo, durante la quale sarà discusso il rinnovo del comitato direttivo. Tra i possibili candidati si fa il nome di Gatto, che potrebbe presentarsi per la presidenza in quota centrosinistra. La situazione si sta progressivamente delineando in vista delle elezioni.

Inizia a delinearsi la griglia dei possibili candidati per la presidenza dell'Asi di Caserta, con il rinnovo del comitato direttivo che sarà all'ordine del giorno dell'assemblea prevista per il 19 e 20 marzo.Oltre all'uscente Raffaela Pignetti, che aspira alla riconferma, stavolta in quota.