Gli ’Orizzonti’ degli Industriali Busini | Banche infrastrutture e lavoro | le nostre priorità

L’Associazione industriali di Siena ha avviato una nuova serie di iniziative chiamata ’Orizzonti’, pensata per favorire il confronto con le figure chiave del territorio. Tra i temi trattati ci sono il ruolo delle banche, le infrastrutture e le opportunità di lavoro. Il rappresentante dell’associazione ha sottolineato l’importanza di affrontare questi argomenti per supportare lo sviluppo locale. La serie mira a creare occasioni di dialogo e confronto tra gli attori coinvolti.

Si chiama ’ Orizzonti ’ ed è la serie di iniziative promosse dall’ Associazione industriali di Siena per dialogare con gli attori del territorio. Dopo Finmeccanica, due giorni fa è toccato a Banca Centro, presente con i propri vertici, e il 28 maggio sarà la volta del Biotecnopolo. "L’occasione per confrontarci con le realtà più importanti della nostra economia", dice il presidente Marco Busini. Presidente, quanto è importante il rapporto con realtà come Banca Centro? "Con Banca Centro abbiamo un rapporto molto stretto da anni, gli istituti di credito una volta erano un soggetto terzo rispetto alle imprese, oggi sono necessariamente partner. Fare sistema con il sistema bancario per noi è strategico".🔗 Leggi su Lanazione.it

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