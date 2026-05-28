Pirlo ha affermato di essere triste per l'eliminazione della Nazionale in tre Mondiali consecutivi. Ha inoltre commentato che molte squadre europee sono più forti della sua, e ha dichiarato che oggi giocherebbe in Premier League. Queste considerazioni sono state fatte in una settimana che coincide con la finale di Champions League.

Andrea Pirlo ha le idee chiare come quando calciava una di quelle sue irresistibili punizioni: la palla la mette dove vuole lui, sempre e comunque. È parte di quello che lo ha reso leggendario, è il motivo per cui parlando di Champions e della finale di sabato tra Psg e Arsenal si finisce a parlare di calcio italiano e di quello che non funziona, di quanto faccia male stare fuori dal Mondiale per tre edizioni di fila e di come i talenti come Kvaratskhelia, tra i protagonisti più attesi sabato a Budapest e giocatore dell'anno in Champions assieme a Olise del Bayern secondo l'oggi 47enne ex Maestro del centrocampo, in Serie A ci passino ma non ci possano rimanere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pirlo: "In Europa tante squadre più forti delle nostre. Triste per la Nazionale. Io oggi giocherei in Premier"

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