Alessandro Nesta ha rilasciato un'intervista al 'Corriere della Sera' in cui ha commentato il rapporto con l'attuale allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Ricorda di aver discusso spesso con Allegri in passato riguardo a Pirlo e afferma che ora il tecnico è molto più forte e deciso. Le sue parole si concentrano sulla crescita dell'allenatore nel tempo.

Tanti auguri ad Alessandro Nesta! Oggi 'Tempesta Perfetta' compie 50 anni e per l'occasione, la leggenda rossonera ha concesso una lunga e bella intervista esclusiva al 'Corriere della Sera' in cui il Milan è l'argomento principale. Dopo aver aver parlato di alcuni ex compagni quali Maldini, Seedorf e Gattuso, l'ex difensore del Diavolo ha parlato anche del presente rossonero. In particolare, Nesta si è espresso su Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan che sta riportando il Diavolo ad essere grande. Non solo, anche una rivelazione sul suo rapporto con Max ai tempi della prima parentesi rossonera del tecnico livornese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Nesta ricorda: “Discutevo molto con Allegri per Pirlo. Ora è molto più forte e deciso”

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