Il governo ha annunciato un rilancio del Piano di Investimenti Rilancio (PIR), con modifiche ai criteri di investimento. Le nuove regole mirano a limitare la concentrazione di capitali nelle grandi aziende, ma ancora non sono stati specificati i dettagli sui parametri adottati. La revisione del piano prevede un nuovo approccio per incentivare anche le piccole e medie imprese, senza indicare ancora le tempistiche esatte delle modifiche.

? Domande chiave Come cambieranno i criteri per evitare che i capitali favoriscano solo le grandi aziende?. Perché solo 300 milioni su 11 miliardi sono finiti alle piccole imprese?. Quali passi deve compiere il risparmiatore per non perdere i benefici fiscali?. Come influirà il rilancio dei PIR sulla gestione dei fondi pensione?.? In Breve Solo 300 milioni su 11 miliardi raccolti sono finiti alle piccole imprese.. Strumento introdotto originariamente nel 2016 dal governo Renzi e consolidato nel 2017.. Assogestioni esprime parere favorevole per convogliare il risparmio verso le imprese italiane.. Il governo valuta anche l'incremento degli investimenti dei fondi pensione nell'economia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PIR, Meloni punta al rilancio: ecco come cambieranno i piani

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