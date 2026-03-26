Il responsabile organizzativo di un partito di centrodestra ha confermato che la leader politica non ha intenzione di rallentare o mantenere uno stato di stallo. Dopo una recente riorganizzazione, si punta ora a riprendere con decisione l’attuazione dell’agenda di governo, evitando di lasciarsi coinvolgere in prolungati periodi di inattività.

AGI - Il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, lo dice in chiaro. " Meloni non intende vivacchiare, non vuole certo farsi logorare". Al momento non c'è sul tavolo il piano B di puntare alle elezioni anticipate. "Oggi no, ma del domani non c'è certezza.", dice un 'big' di FdI. "Giorgia Meloni non intende vivacchiare" . Insomma, la tentazione di "rovesciare il tavolo e di provare a forzare la mano" - qualora l'esecutivo dovesse finire nel 'pantano' e quindi diventasse impossibile realizzare il programma di governo - resta solo sullo sfondo, come ammette anche un esponente dell'esecutivo. Il repulisti, la mossa di Meloni post referendum . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La mossa di Meloni: dopo il 'repulisti' punta al rilancio dell'agenda di governo

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