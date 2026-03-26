La mossa di Meloni | dopo il ' repulisti' punta al rilancio dell' agenda di governo

Da agi.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il responsabile organizzativo di un partito di centrodestra ha confermato che la leader politica non ha intenzione di rallentare o mantenere uno stato di stallo. Dopo una recente riorganizzazione, si punta ora a riprendere con decisione l’attuazione dell’agenda di governo, evitando di lasciarsi coinvolgere in prolungati periodi di inattività.

AGI - Il responsabile organizzativo di  Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, lo dice in chiaro. " Meloni non intende vivacchiare, non vuole certo farsi logorare". Al momento non c'è sul tavolo il piano B di puntare alle  elezioni anticipate. "Oggi no, ma del domani non c'è certezza.", dice un 'big' di FdI. "Giorgia Meloni non intende vivacchiare" . Insomma, la tentazione di "rovesciare il tavolo e di provare a forzare la mano" - qualora l'esecutivo dovesse finire nel 'pantano' e quindi diventasse impossibile realizzare il  programma di governo  - resta solo sullo sfondo, come ammette anche un esponente dell'esecutivo. Il repulisti, la mossa di Meloni post referendum . 🔗 Leggi su Agi.it

la mossa di meloni dopo il repulisti punta al rilancio dell agenda di governo
© Agi.it - La mossa di Meloni: dopo il 'repulisti' punta al rilancio dell'agenda di governo

Articoli correlati

Dopo il repulisti, l’agenda da reinventare: le prossime mosse di MeloniPrima il repulisti dentro il Governo e dentro Fratelli d’Italia: via tutti coloro che hanno problemi con la giustizia, si riparte dalla legalità.

Meloni dopo il referendum: repulisti interni e nuove strategie per rilanciare il Governo e la maggioranzaPrima il repulisti dentro il Governo e dentro Fratelli d’Italia: via tutti coloro che hanno problemi con la giustizia, si riparte dalla legalità.

Altri aggiornamenti su La mossa di Meloni dopo il 'repulisti'...

Temi più discussi: Lo stallo a Bruxelles e la mossa di Meloni: Queste le tre azioni per frenare i rincari; La piazza pulita di Giorgia Meloni: resa dei conti o mossa disperata?; Meloni ospite da Fedez al Pulp Podcast: confermata la puntata sul referendum; Meloni punta a rilanciare l'agenda di governo.

Accise mobili, la mossa di Meloni per tamponare l’emergenza prezzi benzina-diesel: ecco come funzionanoLa guerra in Iran sta provocando il caos sui mercati e il rischio è che si scateni, oltre al conflitto bellico, anche una crisi economica. I prezzi di petrolio e gas sono saliti a livelli che non si v ... affaritaliani.it

la mossa di meloniLa mossa di Meloni senza avvisare i leader rivali e i distinguo degli alleatiIdea lanciata una settimana fa dal dem Guerini con Crosetto. Nella risoluzione della destra spariscono le sanzioni alla Russia ... repubblica.it

Trova facilmente notizie e video collegati.