Dopo le tre dimissioni di alcuni ministri, il governo guidato da Meloni si prepara a un possibile rilancio. Oggi si è tenuto un vertice di maggioranza per discutere le prossime mosse. La premier ha convocato i componenti della coalizione in un incontro ufficiale, mentre le notizie sulle eventuali strategie continuano a circolare.

Dopo la valanga di dimissioni il governo Meloni pensa al rilancio. Oggi vertice di maggioranza. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Meloni punta al rilancio di governo dopo le tre dimissioni

Articoli correlati

La mossa di Meloni: dopo il 'repulisti' punta al rilancio dell'agenda di governoAGI - Il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, lo dice in chiaro.

Governo Meloni, news in diretta dopo le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi: pressing su SantanchéLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi: la premier "auspica che lo stesso spirito...

Meloni punta al rilancio di governo dopo le tre dimissioni

Contenuti utili per approfondire Meloni punta

Temi più discussi: Meloni punta a rilanciare l'agenda di governo; Referendum giustizia, si vota domani e lunedì. Meloni: Con la riforma avremo giudizi più giusti; Il centrodestra cerca il rilancio dopo il ko. Autocritica di Tajani: Comunicato male; La mossa di Meloni | dopo il ' repulisti' punta al rilancio dell' agenda di governo.

La mossa di Meloni: dopo il 'repulisti' punta al rilancio dell'agenda di governoAGI - Il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, lo dice in chiaro. Meloni non intende vivacchiare, non vuole certo farsi logorare. Al momento non c'è sul tavolo il piano ... msn.com

Santanchè lascia, Meloni rilancia: governo bis tra sfide interne e opposizione divisaCrisi e rilancio del governo Meloni tra dimissioni, opposizione frammentata e sfide economiche che pesano su famiglie e futuro politico. blitzquotidiano.it

Il «dossier Santanchè» a carico di Ignazio La Russa: «Giorgia, mi serve qualche ora». Poi le dimissioni. Ora Meloni punta a ripartire, ma serve una nuova scossa - facebook.com facebook

Meloni prepara il post Delmastro e Bartolozzi, è caccia ai successori: su chi punta la premier #giorgiameloni x.com