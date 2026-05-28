Pigasse sfida l’estrema destra | il banchiere punta al 2027

Notizia in breve

Un banchiere d'élite ha annunciato l’intenzione di candidarsi alle elezioni del 2027, sfidando l’estrema destra. Ha dichiarato di voler convincere i giovani della sinistra a sostenere la sua candidatura. Inoltre, ha espresso critiche nei confronti di Macron, definendolo un “usurpatore” del suo progetto politico. La sua candidatura si inserisce in un contesto di tensioni politiche e di divisioni tra le forze di sinistra e destra.