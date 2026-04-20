Lanciano punta al trono del libro | la sfida per il titolo 2027

Lanciano ha presentato un dossier per concorrere al titolo di capitale italiana del libro del 2027. La proposta si basa su un progetto che trasforma la narrazione urbana in un’esperienza collettiva, coinvolgendo la comunità locale. La candidatura mira a valorizzare il patrimonio culturale e letterario del territorio, con l’obiettivo di promuovere iniziative legate alla lettura e alla promozione del libro. La decisione finale sarà presa da una commissione competente.

Lanciano punta al titolo di capitale italiana del libro per il 2027, presentando un dossier che trasforma la narrazione urbana in un progetto di vita collettiva. L’amministrazione comunale ha ufficializzato la candidatura al prestigioso riconoscimento del Ministero della Cultura, puntando su una visione dove la memoria storica e l’innovazione tecnologica si fondono per generare nuove esperienze di lettura nel tessuto cittadino. Radici tipografiche e il valore del patrimonio editoriale. Il cuore pulsante della proposta lancianese risiede in una continuità storica che affonda le radici nella tradizione libraria locale. Un elemento centrale del progetto è rappresentato dalla casa editrice Rocco Carabba, una realtà di rilevanza nazionale che nel 2028 celebrerà i suoi 150 anni di attività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lanciano punta al trono del libro: la sfida per il titolo 2027 Notizie correlate Indian Wells, oggi tocca a Paolini e poi a Sinner: la sfida con Fonseca, il 19enne che punta al trono del tennis | Orari e tvA Indian Wells sono rimasti i due numeri uno azzurri: Jasmine Paolini e Jannik Sinner. Agropoli in corsa per il titolo di “Capitale italiana del libro 2027”: l'annuncio del ComuneL’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha formalizzato la candidatura a “Capitale italiana del libro 2027”...