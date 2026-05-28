Una donna e il suo neonato sono stati investiti sulle strisce pedonali e portati in ospedale. Le condizioni del bambino dopo la caduta non sono state rese note. Il conducente dell’auto coinvolta ha rifiutato il trasferimento in ospedale, secondo quanto riportato. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica. Nessuna informazione è stata fornita sulla gravità delle ferite della madre. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

? Domande chiave Come sono rimaste le condizioni del piccolo dopo la caduta?. Perché il conducente ha rifiutato il trasferimento in ospedale?. Cosa dicono i rilievi della polizia sulla dinamica dell'impatto?. Quali altri interventi d'urgenza hanno coinvolto il 118 nel territorio?.? In Breve Malore a Masone in via Bacone verso le ore 15: donna incinta in ospedale.. Scontro auto e moto a Pignedolo tra conducenti di 64 e 67 anni.. Feriti trasportati all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio e all'ospedale Sant’Anna.. Polizia locale effettua rilievi tecnici in via Fratelli Cervi per accertare responsabilità.. Una donna di 28 anni e il suo neonato sono stati travolti da un’auto in via Fratelli Cervi a Pieve Modolena ieri intorno a mezzogiorno, mentre attraversavano le strisce pedonali con il passeggino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pieve Modolena, madre e neonato travolti sulle strisce: sono in ospedale

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