Nel pomeriggio di oggi, un incidente si è verificato in via Pirelli a Milano, coinvolgendo un’auto che ha investito due pedoni, un uomo e una donna, mentre attraversavano le strisce pedonali. L’uomo è deceduto sul colpo, mentre la donna si trova in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita del marito. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso per le ferite riportate.

Tragico incidente stradale nel pomeriggio in via Pirelli a Milano, dove un’auto ha investito due pedoni, marito e moglie, mentre stavano attraversando la strada. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo, proveniente da via Chiese e diretto verso il centro città, giunto all’intersezione con via Vizzola avrebbe travolto la coppia in corrispondenza del secondo attraversamento pedonale. I due stavano presumibilmente attraversando sulle strisce da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dell’auto. Alla guida della vettura un uomo italiano nato nel 1966, risultato negativo sia all’etilometro, sia al drug test. Il conducente, sotto choc dopo l’accaduto, è stato trasportato in codice verde all’Ospedale civile di Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Coniugi travolti sulle strisce: lui muore, lei è grave

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