Si schianta contro un furgone | 17enne sbalzato con violenza dalla moto

Nel primo pomeriggio di martedì a Lecco, nel rione di Rancio, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una motocicletta e un furgone. Un ragazzo di 17 anni è stato sbalzato con violenza dalla moto dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gli accertamenti. La dinamica dell’incidente sarà oggetto di ulteriori verifiche.

Con la moto contro un furgone: incidente nel primo pomeriggio di martedì a Lecco, nel rione di Rancio. Ad avere la peggio un 17enne che ha urtato violentemente un mezzo che lo precedeva mentre viaggiava in direzione Laorca sul proprio ciclomotore.Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 14 in corso.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Si schianta con la moto contro un’auto che poi prende fuoco: grave un 17enne sbalzato sull’asfaltoUn 17enne si è schiantato con la moto contro un'auto nel pomeriggio del 23 marzo ad Almenno San Salvatore (Bergamo). Polaveno, si schianta contro il guardrail: sbalzato dalla moto, finisce in dirupo. Gravissimo 22ennePolaveno (Brescia), 21 marzo 2026 – Incidente grave attorno alle 17 di oggi, sabato 21 marzo, a Gombio di Polaveno, lungo la strada che collega la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scontro nella notte tra auto e furgone: la macchina prende fuoco dopo l'impatto; Incidente a Isola della Scala, furgone si schianta contro un'auto: morta un'anziana, gravissimo il marito; Schianto sulla Siligata. Scooter invade la corsia e sbatte contro un camion; Furgone si schianta sulle barriere stradali del cantiere, uomo portato in ospedale: lunghe code sulla statale. Furgone si schianta contro il cantiere sulla E45: traffico paralizzato, un feritoPaura all’alba sulla E45, dove un violento incidente ha provocato lunghe code e pesanti disagi alla circolazione in direzione Ravenna. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 6, all’altezza del chilometro ... ravennawebtv.it Si schianta contro un furgone: 17enne sbalzato con violenza dalla motoCon la moto contro un furgone: incidente nel primo pomeriggio di martedì a Lecco, nel rione di Rancio. Ad avere la peggio un 17enne che ha urtato violentemente un mezzo che lo precedeva mentre ... leccotoday.it Tragedia sulla provinciale Altamura-Ruvo, auto finisce fuori strada e si schianta contro albero: muore 60enne https://www.quintopotere.it/tragedia-sulla-provinciale-altamura-ruvo-auto-finisce-fuori-strada-e-si-schianta-contro-albero-muore-60enne/ facebook Fugge all'alt e si schianta contro una Panda e un cancello x.com