Un operaio di 50 anni è rimasto gravemente ferito a Pietrasanta, nel distretto del marmo, quando una lastra di marmo lo ha colpito durante le operazioni all’interno di un’azienda nella zona artigianale di Ponterosso. L’incidente è avvenuto nel corso di lavori in un’area industriale, causando ferite serie al lavoratore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare l’uomo in ospedale.

PIETRASANTA – Lastra di marmo travolge un operaio a Pietrasanta, nuovo grave incidente nel distretto lapideo della Versilia dove un lavoratore di 50 anni è rimasto seriamente ferito durante le operazioni all’interno di un’azienda della zona artigianale di Ponterosso. L’allarme è scattato nella mattinata di giovedì 28 maggio nello stabilimento di via Aurelia Nord, dove una pesante lastra avrebbe improvvisamente perso stabilità finendo addosso al lavoratore. L’uomo è rimasto schiacciato riportando un politrauma da compressione particolarmente severo. Nonostante la violenza dell’impatto, il cinquantenne sarebbe rimasto sempre cosciente durante i soccorsi, permettendo ai sanitari di intervenire rapidamente per stabilizzarlo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pietrasanta, un’altra tragedia sfiorata nel distretto del marmo: operaio schiacciato da una lastra

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