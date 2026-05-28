Pietrasanta | operaio travolto da lastra di marmo è gravissimo

Notizia in breve

Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una lastra di marmo in un'azienda di Pietrasanta. L'incidente si è verificato in un cantiere locale e le sue condizioni sono considerate critiche. Si attende l'intervento dei soccorsi e le indagini sulle cause dell'incidente. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'accaduto.