Pietrasanta | operaio travolto da lastra di marmo è gravissimo
Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una lastra di marmo in un'azienda di Pietrasanta. L'incidente si è verificato in un cantiere locale e le sue condizioni sono considerate critiche. Si attende l'intervento dei soccorsi e le indagini sulle cause dell'incidente. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'accaduto.
PIETRASANTA (LUCCA) – Grave incidente sul lavoro in provincia di Lucca, dopo l’incidente mortale di martedi’ 26 maggio 2026, in un’azienda di prodotti farmaceutici di Altopascio, in cui ha perso la vita Giacomo Pucci di 30 anni. Stamattina, 28 maggio, intorno alle 10 un operaio e’ rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una grossa lastra di marmo in una azienda lapidea di Pietrasanta, in Versilia. L’infortunio sul lavoro e’ avvenuto all’interno della ditta, sulla statale Aurelia Nord. Secondo le prime informazioni, la lastra di marmo sarebbe caduta addosso a un operaio di 50 anni che in seguitoallo schiacciamento avrebbe riportato un grave politrauma. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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