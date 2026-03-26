Operaio precipita da un ponteggio di un cantiere del Bresciano | gravissimo in ospedale

Un operaio è caduto da un ponteggio in un cantiere situato in via Posteghe 2, a Manerba del Garda, nel Bresciano. È stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni gravissime. Durante il ricovero ha subito un trauma cranico e una frattura grave al bacino. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

L'incidente è avvenuto in un cantiere di via Posteghe 2, a Manerba del Garda (Brescia). L'operaio ha riportato un trauma cranico e una grave frattura al bacino. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Incidente sul lavoro, operaio precipita da un ponteggio: trasportato d’urgenza in ospedaleIl fatto è avvenuto a Licata durante attività edilizie con la presenza di più imprese. Precipita da un ponteggio nel centro storico di Modena: muore sul colpo un operaioUn operaio di circa 60 anni è caduto da un ponteggio del cantiere per la ristrutturazione dell'edificio dell'ex Banca d'Italia a Modena. Una raccolta di contenuti su Operaio precipita Temi più discussi: Operaio precipita da un ponteggio, volo di 5 metri finito in uno spazio angusto del cantiere: è grave. Per liberarlo sono intervenuti i...; Precipita per 5 metri mentre installa un condizionatore, grave operaio; Operaio precipita da un ponteggio a Sestri Ponente: grave in ospedale; Precipita da un tetto nel Barese, morto operaio. Incidente sul lavoro, precipita da un ponteggio e batte la testa a terra: 47enne trasportato in ospedaleTRENTO. Incidente sul lavoro in Trentino, un operaio di 47 anni è stato soccorso e portato all'ospedale. L'allerta è scattata intorno alle 11.30 di oggi, giovedì 26 marzo, all'interno di un cantiere e ... ildolomiti.it Sant’Antonio Abate, precipita da un lucernaio: grave operaioGrave incidente sul lavoro a Sant’Antonio Abate, dove un operaio di 30 anni è precipitato da un’altezza di circa otto metri durante un intervento su un tetto. L’uomo era impegnato nell’installazione d ... agro24.it Paura in azienda: operaio precipita dall'alto, è grave --> https://www.nordest24.it/sommacampagna-incidente-lavoro-operaio-caduta-altezza - facebook.com facebook #sant'antonio abate, #operaio precipita da un capannone: 30enne trasportato d'urgenza in ospedale, non è in pe... x.com