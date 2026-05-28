Dopo sei anni alla guida, il presidente lascia il suo ruolo a Pietra Ligure. La società dovrà affrontare una transizione senza il suo principale rappresentante. Durante il suo mandato, si sono verificati eventi che hanno rafforzato il rapporto tra il leader e la comunità locale. La fine del suo incarico segna la conclusione di un periodo caratterizzato da specifici momenti critici e sfide affrontate insieme.

? Domande chiave Come potrà la società colmare il vuoto lasciato dal suo leader?. Quali momenti critici hanno cementato il legame tra Pili e Pietra Ligure?. Perché la sua leadership è stata decisiva nella ricostruzione post-retrocessione?. Chi potrà ereditare il ruolo di simbolo nel prossimo ciclo biancoceleste?.? In Breve Pili è arrivato all'A.S.D. Pietra Ligure 1956 nella stagione calcistica 20202021.. Il calciatore ha guidato la squadra alla vittoria del campionato di Promozione post-2022.. L'atleta ha contribuito al successo nella fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza.. La dirigenza deve ora ricostruire il gruppo per mantenere il livello in Eccellenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pietra Ligure, fine di un’era: Pili si congeda dopo 6 anni

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