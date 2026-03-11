La dottoressa Daniela Cimini si congeda dopo aver lavorato per anni nel settore della sanità pubblica nelle Marche. Al termine della sua carriera, ha guidato 12 strutture dedicate alla prevenzione e alla tutela della salute della popolazione. La sua uscita segna la fine di un'epoca di impegno in questo campo.

La dottoressa Daniela Cimini lascia il suo incarico al termine di una carriera dedicata alla sanità pubblica nelle Marche. La sua uscita di scena segna la fine di un’epoca per l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, dove ha guidato il dipartimento di Prevenzione. Il suo lavoro si è concentrato sulla gestione delle emergenze sanitarie e sull’approccio One Health. Questa transizione avviene in un momento cruciale per il sistema sanitario regionale, che deve fare i conti con le eredità lasciate dalla pandemia e con le sfide future della prevenzione. La figura di Cimini non è solo quella di un dirigente, ma di un pilastro che ha ridefinito come si protegge la salute collettiva nel territorio marchigiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cimini si congeda: 12 strutture e un’era di prevenzione

