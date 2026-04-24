A Sesto, la libreria Tarantola ha chiuso i battenti dopo 160 anni di attività, interrompendo la gestione avviata nel 1859 nel quartiere Rondò. La libreria, situata in piazza Martiri, rappresentava un punto di riferimento storico per la comunità locale, ma ora non sarà più operativa. La decisione segna la fine di un’epoca per questa attività a conduzione familiare.

? Cosa sapere Giorgio Tarantola chiude la storica libreria di piazza Martiri a Sesto dopo 160 anni.. La fine dell'attività interrompe la gestione familiare iniziata nel 1859 nel quartiere Rondò.. Giorgio Tarantola abbasserà la saracinesca della storica libreria di piazza Martiri, in zona Rondò a Sesto San Giovanni, nei prossimi giorni dopo un’attività durata 160 anni. La decisione della settima generazione della famiglia interrompe un percorso iniziato nel 1859, trasformando un presidio culturale fondamentale in un ricordo per l’intera comunità locale. Un secolo e mezzo di storia tra le strade di Sesto. La chiusura della libreria Tarantola segna la fine di un’epoca per il quartiere di via Fani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sesto, chiude la storica libreria Tarantola: fine di un’era dopo 160 anni

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