Un referendum sulla giustizia si svolge in Italia, con un voto che si articola su diverse questioni legate al sistema giudiziario. Tra i partecipanti c’è chi si oppone a una legge considerata in contrasto con lo Stato di diritto e che, secondo alcuni, favorisce le oligarchie. La discussione coinvolge temi come la militarizzazione dell’Europa, le libertà costituzionali e le trasformazioni sociali in atto.

Esistono i nessi tra le guerre, la militarizzazione dell'Europa, la fine delle libertà costituzionali, il tramonto dell'illuminismo kantiano, la società della sorveglianza e questo referendum Non è una mia materia. Mi ero ripromessa di non riferirmi al referendum sulla giustizia così come rar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia, il mio "No" contro una legge che mira a uccidere lo Stato di diritto e a potenziare le oligarchie

Articoli correlati

Referendum, Meloni: "Separare le carriere rafforza lo Stato di diritto"La Premier ha difeso il cuore del provvedimento: la distinzione netta tra chi accusa e chi giudica.

Leggi anche: Referendum, Conte: “Riforma politica che indebolisce la magistratura. Un No per difendere lo Stato di diritto”

Referendum Giustizia, il monito di Enrico Mentana: Basta spargere veleno, limitiamoci agli argomenti

Approfondimenti e contenuti su Referendum giustizia il mio No contro...

Temi più discussi: Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Riforma della giustizia: le ragioni del Sì; La narrazione emotiva sul referendum non servirà a risolvere i problemi della magistratura o a limitarne gli eccessi; Meloni: 'La riforma della giustizia è un traguardo epocale'.

Referendum giustizia, Meloni: Non è un voto su di me. Pd e M5s: Chiarisca il caso Delmastro, dimissioni subitoLe ultime notizie in diretta sul Referendum sulla Giustizia 2026: gli aggiornamenti verso il voto del 22 e 23 marzo ... fanpage.it

Referendum Giustizia, ultimo giorno di comizi. Pesa il nuovo caso DelmastroSull’imminente voto per il referendum sulla giustizia pesa l'ombra del caso Delmastro: il sottosegretario di Stato è accusato di essere stato socio in affari della figlia di un condannato per camorra, ... tg24.sky.it

Carburanti: taglio immediato delle accise Dal 19 marzo 2026 scatta il taglio di 25 centesimi al litro su benzina e diesel. Il decreto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo. Si tratta di una misura temporanea, p - facebook.com facebook

#Cineca, stato di agitazione e sciopero per il rinnovo del contratto integrativo. Filcams Cgil e Uiltucs giudicano irricevibile la proposta consortile: restano forti criticità su premio di risultato, reperibilità e lavoro a turni. La mobilitazione x.com