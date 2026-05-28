Pier Giovanni Cappellino, fondatore di Almo Nature, ha espresso opposizione al Ddl Caccia, affermando che una legge già tutela il diritto di caccia e che non vi è bisogno di ampliarla. La sua posizione si basa sulla preoccupazione che l’ampliamento possa mettere a rischio la biodiversità. Recentemente, si è recato nel Monferrato presso la sede di una fondazione dedicata alla tutela della biodiversità, sostenendo che nuove norme potrebbero danneggiare gli ecosistemi locali.

Attorno alla villa e alla cascina storica, tutelate dalle Belle Arti, e alle altre cascine agricole - che verranno restaurate secondo principi di bioarchitettura, di autonomia energetica e con zero occupazione di nuovo suolo - si stendono i terreni della proprietà. Un tempo campi agricoli sfruttati con l'agricoltura intensiva, oggi i 22 ettari della Fondazione sono il campo di sperimentazione per un nuovo modo di intendere non solo l'agricoltura, ma il rapporto dell'uomo con la natura. Al frutteto e al vigneto si alternano prato, bosco, piante e arbusti che favoriscono la biodiversità. Una scelta che rispecchia una principio su cui Pier Giovanni Cappellino torna spesso in questa giornata passata insieme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pier Giovanni Cappellino, il fondatore di Almo Nature, che al profitto ha preferito la natura e ora si batte contro il Ddl Caccia: «Una legge che tutela il diritto a cacciare già c'è. Che necessità c'è di ampliarla mettendo in pericolo la biodiversità?»

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