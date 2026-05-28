Pier Giovanni Capellino, fondatore di Almo Nature, ha espresso opposizione al Ddl Caccia, sostenendo che una legge già tutela il diritto di caccia e che non è necessaria un'ulteriore ampliamento che possa mettere a rischio la biodiversità. La sua associazione si impegna nella tutela della biodiversità e ha sede nel Monferrato. Capellino ha criticato l’introduzione di nuove norme che, a suo avviso, potrebbero danneggiare gli ecosistemi.

Attorno alla villa e alla cascina storica, tutelate dalle Belle Arti, e alle altre cascine agricole - che verranno restaurate secondo principi di bioarchitettura, di autonomia energetica e con zero occupazione di nuovo suolo - si stendono i terreni della proprietà. Un tempo campi agricoli sfruttati con l'agricoltura intensiva, oggi i 22 ettari della Fondazione sono il campo di sperimentazione per un nuovo modo di intendere non solo l'agricoltura, ma il rapporto dell'uomo con la natura. Al frutteto e al vigneto si alternano prato, bosco, piante e arbusti che favoriscono la biodiversità. Una scelta che rispecchia una principio su cui Pier Giovanni Capellino torna spesso in questa giornata passata insieme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pier Giovanni Capellino, il fondatore di Almo Nature, che al profitto ha preferito la natura e ora si batte contro il Ddl Caccia: «Una legge che tutela il diritto a cacciare già c'è. Che necessità c'è di ampliarla mettendo in pericolo la biodiversità?»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pier Giovanni Cappellino, il fondatore di Almo Nature, che al profitto ha preferito la natura e ora si batte contro il Ddl Caccia: «Una legge che tutela il diritto a cacciare già c'è. Che necessità c'è di ampliarla mettendo in pericolo per la biodiversità?»Pier Giovanni Cappellino, fondatore di Almo Nature, ha dichiarato che la legge attuale tutela già il diritto di caccia e ha chiesto quale sia la...

Pier Giovanni Cappellino, il fondatore di Almo Nature, che al profitto ha preferito la natura e ora si batte contro il Ddl Caccia: «Una legge che tutela il diritto a cacciare già c'è. Che necessità c'è di ampliarla mettendo in pericolo la biodiversità?»Pier Giovanni Cappellino, fondatore di Almo Nature, ha espresso opposizione al Ddl Caccia, affermando che una legge già tutela il diritto di caccia e...