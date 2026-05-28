Picinisco protagonista a Milano | l’Azienda Agricola Fiorini premiata al concorso nazionale All’Ombra della Madonnina

Da frosinonetoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Azienda Agricola Fiorini di Picinisco è stata premiata oggi a Milano durante il concorso nazionale “All’Ombra della Madonnina”. La manifestazione, dedicata ai formaggi di capra, è promossa dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi. La premiazione si è svolta presso un noto luogo simbolo della città, con la partecipazione di numerosi produttori e appassionati del settore. La vittoria riguarda una specifica categoria di formaggi di capra presentati dall’azienda.

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Grande soddisfazione per l’Azienda Agricola Fiorini di Picinisco, protagonista oggi a Milano nell’ambito del concorso nazionale “All’Ombra della Madonnina”, prestigiosa manifestazione dedicata esclusivamente ai formaggi di capra e promossa da ONAF, punto di riferimento in Italia per la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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