Picinisco protagonista a Milano | l’Azienda Agricola Fiorini premiata al concorso nazionale All’Ombra della Madonnina

Notizia in breve

L’Azienda Agricola Fiorini di Picinisco è stata premiata oggi a Milano durante il concorso nazionale “All’Ombra della Madonnina”. La manifestazione, dedicata ai formaggi di capra, è promossa dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi. La premiazione si è svolta presso un noto luogo simbolo della città, con la partecipazione di numerosi produttori e appassionati del settore. La vittoria riguarda una specifica categoria di formaggi di capra presentati dall’azienda.