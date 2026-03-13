Carabinieri sigilli a un’azienda agricola della Valtiberina

I carabinieri dei Nuclei Forestali di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano hanno posto i sigilli a un'azienda agricola nella Valtiberina. Le operazioni sono state condotte questa mattina, con l'obiettivo di verificare eventuali illeciti ambientali e di sicurezza. L’intervento si è svolto senza incidenti e ha coinvolto diverse unità sul posto. La situazione è ora sotto sequestro e si attendono ulteriori sviluppi.

Arezzo, 13 marzo 2026 – I militari dei Nuclei Carabinieri Forestale di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano e della Sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Arezzo, coadiuvati da personale della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della AUSL Toscana sud est, a seguito di un controllo effettuato, in materia agroalimentare e ambientale, hanno deferito in stato di libertà un 66enne, avendo accertato presso capannoni e pertinenze della sua azienda un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non, stimati in circa 250 metri cubi, costituiti da contenitori in ferro, scatole in...