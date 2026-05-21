Maldive gli italiani morti nella grotta senza le torce Gli speleo-sub finlandesi hanno chiesto di non essere pagati

Due italiani sono deceduti nelle grotte delle Maldive, dove erano impegnati in un'immersione speleologica. Secondo quanto riferito, gli speleo-sub finlandesi coinvolti hanno chiesto di non ricevere compensi per le loro attività. Nelle aree delle grotte, è presente un cartello con un teschio e un avviso che indica di non oltrepassare i limiti senza un brevetto specifico. La zona è stata mappata e delimitata con segnali chiari di pericolo.

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