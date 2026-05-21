Maldive gli italiani morti nella grotta senza le torce Gli speleo-sub finlandesi hanno chiesto di non essere pagati
Due italiani sono deceduti nelle grotte delle Maldive, dove erano impegnati in un'immersione speleologica. Secondo quanto riferito, gli speleo-sub finlandesi coinvolti hanno chiesto di non ricevere compensi per le loro attività. Nelle aree delle grotte, è presente un cartello con un teschio e un avviso che indica di non oltrepassare i limiti senza un brevetto specifico. La zona è stata mappata e delimitata con segnali chiari di pericolo.
«Nelle grotte mappate c'è sempre un cartello con un teschio e una scritta chiara: non andare oltre questo limite senza uno specifico brevetto». A Dhekunu Kandu, invece, quel limite non esisteva. Nessuna cartina, nessuna mappatura ufficiale, solo cunicoli sommersi che si infilano nel buio oltre i sessanta metri di profondità. È da qui che parte una delle ipotesi più forti sulla morte dei cinque sub italiani avvenuta giovedì scorso alle Maldive: uno smarrimento progressivo dentro la grotta, aggravato da attrezzature non adeguate per un'immersione speleosub, compresa la mancanza di torce per tutti. Ieri il team finlandese di Dan Europe ha completato il recupero degli ultimi due corpi, quelli di Giorgia Sommacal, 23 anni, e della ricercatrice Muriel Oddenino, 31. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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