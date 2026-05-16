Medaglia d' oro al valore | così Roma celebra le donne e gli uomini del silenzioso Reparto Scorte

Stamattina alle otto, il prefetto Vittorio Pisani ha visitato il reparto scorte della questura di Roma, che ha ricevuto la medaglia d’oro al valore. La cerimonia celebra le donne e gli uomini che lavorano nel settore, spesso in silenzio e senza apparizioni pubbliche. La visita del dirigente delle forze di polizia arriva nel giorno in cui si riconosce l’impegno di questi agenti, coinvolti in attività di sicurezza e protezione di figure pubbliche. La medaglia rappresenta un riconoscimento ufficiale per il loro servizio.

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