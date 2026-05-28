Picchia la moglie e le lancia contro arredi e suppellettili | marito violento arrestato nel Casertano

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri a San Nicola la Strada, vicino a Caserta. È accusato di aver aggredito la moglie, colpendola e lanciandola contro arredi e suppellettili. L'aggressione è avvenuta anche alla presenza dei figli piccoli. L'uomo è stato portato in caserma, dove si trova ora in attesa di essere ascoltato.

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni a San Nicola la Strada, alle porte di Caserta. L'uomo ha aggredito la moglie anche davanti ai figli piccoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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